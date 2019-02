Prefeitura entrega pavimentação da Rua Irmgard Carl nesta quarta-feira

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), realizará na próxima quarta-feira, dia 27, às 19h30, a entrega da pavimentação asfáltica da Rua Irmgard Carl, no bairro Escola Agrícola. A obra integra o Programa Pavimenta Ação, sistema municipal de mutirão em que a comunidade local arca com parte dos trabalhos.

De acordo com a Seinfra, esta é a 61ª via municipal contemplada pelo programa desde 2013. A Rua Irmgard Carl teve toda sua extensão, de 257 metros, pavimentada com asfalto. Responsável por dois terços do valor total da obra, a Prefeitura de Blumenau realizou um investimento de R$ 183 mil. A comunidade, por sua vez, arcou com o terço faltante do valor total.

