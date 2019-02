Prefeitura entrega escrituras para moradores do Horto Florestal

Há anos a comunidade do Horto Florestal, no bairro Salto, aguarda a regularização dos seus terrenos. Na manhã desta quinta-feira, dia 7, no Gabinete do prefeito Mário Hildebrandt, 16 famílias da região foram contempladas com a entrega do primeiro lote de escrituras.

Segundo o prefeito, o trabalho de regularização é complexo, pois envolve diversas áreas dentro da administração pública, que capitaneadas pela Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação (Serefh), viabilizam a posse dos terrenos aos moradores. “A conquista da cidadania é algo que estas famílias buscam há muitos anos, e nós enquanto poder público avaliamos todas as questões legais, desde a parte de geologia, ambiental, fundiária, habitacional, entre tantas outras, que se fazem necessárias”, considera o chefe do Poder Executivo.

Entre as famílias contempladas, está o morador Setembrino Ribeiro Antunes, que mesmo diante das limitações físicas fez questão de comparecer na cerimônia de entrega. “Hoje é um dia muito especial, que aguardo há quase 20 anos, para de fato ser o proprietário legal da minha casa e do meu terreno”, afirma.

De acordo com a Serefh, mais 10 propriedades estão em estágio avançado para que um segundo lote também possa ser entregue. “Me sinto honrado em estar aqui ajudando essas famílias. Gostaria que este ato sirva também para encorajar os demais moradores a buscarem a regularização e acreditarem em nosso propósito para regulamentar a situação de suas propriedades”, considera o secretário da pasta, Rafael Jensen.

O Horto Florestal possui 258 lotes no total. Este primeiro lote foi doado pelo município às famílias após levantamento da situação socioeconômica. Os demais estão em fase documental, para que em breve possa ocorrer a entrega das escrituras.

Curtir isso: Curtir Carregando...