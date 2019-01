Prefeitura encerra 2018 com mais de R$ 52 milhões em obras concluídas

Prestes a terminar, 2018 foi importante e produtivo para o andamento das obras de mobilidade urbana em Blumenau. A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), concretizou mais de R$ 52 milhões entre obras de pavimentação, contenção de encostas e implantação de ciclovias e calçadas.

Foram cerca de 25 obras entregues neste ano, incluindo o prolongamento da Rua Humberto de Campos. “A população tem sido testemunha de que as obras estão acontecendo de Norte a Sul, e que boa parte delas concluímos em 2018. Muito em breve, com a entrega de outras importantes execuções, usufruiremos de uma cidade mais acessível, com melhores condições de pista, novos corredores de ônibus, mais ciclovias e calçadas, favorecendo para que tanto motoristas quanto pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo, se desloquem com maior segurança”, avalia o prefeito Mário Hildebrandt.

Segundo o secretário da Seinfra, Alexandro Fernandes, 2018 foi positivo e 2019 pode ser ainda melhor. “Entre os meses de janeiro e fevereiro temos mais algumas pavimentações a entregar, além do novo corredor para transporte coletivo da Rua Itajaí e os novos abrigos de ônibus. E ainda no primeiro semestre teremos um grande volume de obras a concluir, como por exemplo todas as execuções financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)”, ressalta.

Até o fim do próximo ano devemos finalizar também a revitalização da Rua Bahia, a ponte na Rua Maria Cavilha, as Marginais da Via Expressa, a pavimentação da Rua Arnold Hemmer, entre outras. Além disso, as execuções previstas para o Distrito do Garcia prosseguirão, com os trabalhos de implantação do Corredor Estrutural Sul.

