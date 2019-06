Prefeitura e Osblu se reúnem em agenda permanente

Controlador-geral recebeu representantes para tratar da próxima audiência de prestação de contas.

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM) e das Secretarias de Gestão Governamental (Segg) e Administração (Sedead), participou do encontro da agenda permanente com o Observatório Social de Blumenau (Osblu), realizado na manhã desta terça-feira, dia 11.

O objetivo foi discutir a preparação da audiência pública de Prestação de Contas Quadrimestral, que tratará, entre outros assuntos, da reforma administrativa. A audiência ocorrerá no dia 27, às 8h, na Associação de Micro e Pequenos Empresários de Blumenau (Ampe).



Cumprindo ainda com a política de transparência, o município apresentou ainda o cumprimento do Plano de Metas Fiscais, a respeito do balanço das receitas obtidas no primeiro trimestre do exercício de 2019, bem como as aplicações feitas em áreas como obras.

