Prefeitura determina primeiras ações de resposta ao temporal desta quinta

Na manhã desta sexta-feira, dia 18, o prefeito Mário Hildebrandt se reuniu com secretários municipais, em seu gabinete, para definir as ações de resposta da Prefeitura de Blumenau aos estragos causados pelo temporal desta quinta-feira, dia 17. Estiveram presentes no encontro os responsáveis pelas Secretarias de Defesa do Cidadão, Infraestrutura Urbana, Conservação e Manutenção Urbana, Desenvolvimento Social, Promoção da Saúde e Educação, além do Samae, Seterb, Faema, Procuradoria-Geral do Município e Intendências da Vila Itoupava e do Garcia.

Na ocasião, o chefe do Executivo determinou que nas próximas horas as pastas enviem relatórios dos prejuízos registrados no município. As informações encaminhadas vão subsidiar a tomada de decisão a respeito da decretação ou não de estado de emergência na cidade. Inicialmente, a Prefeitura atuará na desobstrução e limpeza de vias atingidas, a fim de garantir a trafegabilidade em todas as regiões.

A Defesa Civil de Blumenau registrou um total de 105 ocorrências, nenhuma delas com vítimas fatais. Houve 34 deslizamentos, 44 análises de risco e oito alagamentos, sendo a região Norte a mais afetada pelas águas. Duas famílias que vivem no bairro Velha Grande ficaram desalojadas e receberão atendimento no Cras da Velha ao longo desta sexta-feira. Elas foram acolhidas por outros familiares. Além disso, a Defesa Civil orientou nove famílias a deixarem suas residências em virtude da existência de risco de deslizamento.

Todas as linhas do transporte coletivo municipal operam no momento. De acordo com o Seterb, em virtude ainda de obstruções em algumas vias, três linhas (112 – Botuverá, 408 – André Nicoletti e 505 – Itapuí) funcionam com algum tipo de adequação.

“Em caso de novas chuvas e possíveis ocorrências, a população deve entrar em contato imediatamente com a nossa Defesa Civil, pelo telefone 199. Também pedimos que os cidadãos fiquem atentos às informações divulgadas pelo AlertaBlu e pelos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, evitando assim a propagação de notícias falsas que podem gerar desnecessariamente pânico”, ressaltou o prefeito Mário Hildebrandt.

Unidades de ensino

A secretária de Educação, Patrícia Lueders, está visitando as unidades de ensino da cidade para verificar a situação. De acordo com um relatório preliminar, cinco unidades tiveram prejuízos. Na Escola Básica Municipal (EBM) Helena Winckler, no bairro Velha, uma árvore caiu em frente ao educandário e acabou arrebentando os fios de energia e telefone.

Na EBM Leoberto Leal, no Salto do Norte, foi registrado um destelhamento. Já nos Centros de Educação Infantil (CEIs) Paulo Freire, na Itoupava Central, e Maike Andresen Deeke, no Badenfurt, além da EBM Machado de Assis, houve alagamento.

A Prefeitura realiza ainda trabalhos de limpeza no Museu da Cerveja, que também foi atingido pelas chuvas na parte interna. Mesmo assim, não foi registrado nenhum dano ao acervo. A Secretaria de Promoção da Saúde alerta que o Ambulatório Geral (AG) do Centro estará com a sala de vacina fechada durante esta sexta-feira em função de goteiras no local. O funcionamento volta ao normal na segunda-feira, dia 21.

Previsão do tempo

De acordo com levantamento do AlertaBlu, dias com altas temperaturas e possibilidade de chuvas devem se estender até o final de janeiro. Para esta sexta-feira, a previsão é de calor, devendo a temperatura oscilar entre 30°C e 32°C em função da presença e variação de nebulosidade na região. Com isso, não está descartada a possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas. O levantamento apontou ainda que, no sábado, dia 19, a temperatura deverá subir, chegando à marca dos 36°C, com forte risco de temporal no município.

Em virtude deste período de altas temperaturas, a Defesa Civil reitera as medidas de prevenção que podem ajudar a minimizar problemas com chuvas, como manter as calhas limpas, além de desobstruir as bocas de lobo que contribuem para o escoamento das águas. É necessário ainda que os cidadãos fiquem atentos à presença de rachaduras em seus terrenos e residências.

Assessor de comunicação: Felipe Elias

