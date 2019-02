Prefeitura destina R$ 1 milhão para serviços do Hospital Santo Antônio

Foto: Eraldo Schnaider

Em reunião de cooperação realizada na tarde desta segunda-feira, dia 4, entre o secretário de Promoção da Saúde de Blumenau (Semus), Marco Antônio Bramorski, servidores da Semus, e a diretoria do Hospital Santo Antônio, ficou definido que a Prefeitura irá realizar, nos próximos dias, um aporte na instituição de R$ 1 milhão. Deste, R$ 665 mil já foram repassados ontem mesmo.

O valor é proveniente de uma emenda parlamentar destinada à saúde do município e parte do valor pagará os serviços de saúde realizados pelo HSA no ano de 2018. A dívida extra-teto, de cirurgias, por exemplo, é de responsabilidade do governo estadual e nas próximas semanas o secretário de Saúde de Blumenau deve apresentar ao secretário de Estado da pasta um quadro financeiro com o atual panorama e as necessidades de Blumenau na área. “Mais uma vez a Prefeitura vai além da sua responsabilidade e mesmo entendendo que o Hospital Santo Antônio é uma entidade privada, é fundamental para a saúde de Blumenau e não pode ficar desassistido. Assim, iremos realizar esse pagamento, somando a subvenção de mais de R$ 600 mil em recursos próprios, que já é concedida mensalmente à instituição, para que os atendimentos à população tenham o mínimo de prejuízo nesse momento”, esclareceu Bramorski.

Há dez anos o Hospital Santo Antônio deixou de ser administrado pelo município e tornou-se uma entidade privada, filantrópica. É mantido pela Fundação Hospitalar de Blumenau, atual gestora da instituição de saúde, e realiza procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

