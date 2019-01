Prefeitura de Blumenau convoca técnicos em enfermagem

Foto: Marcelo Martins

A Prefeitura de Blumenau está com quatro vagas abertas, por meio do processo seletivo simplificado 002/2015, para a contratação de profissionais técnicos em enfermagem. A convocação dos interessados, que irão atuar em unidades da Secretaria de Promoção da Saúde, é para a próxima quarta-feira, dia 30, às 10 horas.

Profissionais interessados devem comparecer no setor de seleção pública, localizado na sala 25, 2º andar da Prefeitura, para escolha do local de trabalho. Os candidatos precisam estar cientes e de acordo com o que dispõe o Edital de Chamada Pública Nº. 002/2016. Será imprescindível apresentar documentos do ato convocatório preenchidos, bem como original e fotocópia dos documentos comprobatórios de títulos.

As vagas são para atuar nos ambulatórios gerais da região do Garcia e das Itoupavas, além de uma vaga na Unidade Avançada de Saúde (UAS) Léo de Carvalho. Os contratos temporários são todos de 30 horas semanais, com prazos de três e seis meses.



