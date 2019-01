Prefeitura convoca população para doação humanitária

Em função do período de altas temperaturas com possibilidade de temporais previstas até o final de janeiro na região, a Prefeitura está aceitando a doação de materiais da comunidade que podem ser usados pelas famílias ou pessoas que venham a sofrer com possíveis catástrofes. Os interessados em contribuir com esta ação humanitária podem ajudar com alimentos não perecíveis, materiais de higiene, colchões e roupas.

A doação pode ser feita em qualquer unidade dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) nos bairros do município. A Prefeitura também reforça que toda a arrecadação será destinada aos 60 abrigos da cidade que atuam nas situações de alojamento de vítimas atingidas pelas águas. Confira abaixo a lista completa das unidades dos Cras em funcionamento no município.

Cras Região I (Velha)

Rua dos Caçadores, 2206 – Velha

Telefone: (47) 3328.6620

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Velha, Velha Grande, Velha Central e Água Verde

Cras Região II (Garcia)

Rua da Glória, 459 – Da Glória

Telefone: (47) 3381.6334

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Progresso, Glória, Valparaiso, Garcia e Ribeirão Fresco

Cras Região III (Fortaleza)

Rua Alberto Felicio Adriano, 150 – Fortaleza

Telefone: (47) 3323.6711

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Fortaleza, Fortaleza Alta, Tribess, Nova Esperança, Itoupava Norte e Itoupava Seca

Cras Região IV (Centro)

Rua Antônio Treiss, 55 – Vorstadt

Telefone (47) 3340.1273

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Vila Formosa, Jardim Blumenau, Vorstadt, Ponta Aguda, Boa Vista, Centro, Bom Retiro

Cras Região V (Escola Agrícola)

Rua Paulo Lenzi, 32 – Escola Agrícola

Telefone: (47) 3323.8156

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Salto, Salto Weissbach, Passo Manso, Escola Agrícola, Vila Nova e Victor Konder

Cras Região VI (Itoupavas)

Rua Zelinde Cardoso, 70 (Em frente ao Pet Shop Patinho Feio) – Itoupava Central

Telefone: (47) 3323.8652

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Itoupava Central, Itoupavazinha, Vila Itoupava.

Cras Região VII (Fidélis)

Rua Godofredo Rangel, 670 – Fidélis

Telefone: 3338.8412

Atendimento: segunda-feira a sexta-feira – das 8h às 12h e das 13h às 17h

Abrangência: Fidélis, Badenfurt, Texto Salto e Salto do Norte.

Assessor de Comunicação: Joni César

Curtir isso: Curtir Carregando...