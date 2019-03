Prefeitura atende em regime de plantão no período de Carnaval

Foto: Michele Lamin

A Prefeitura de Blumenau não estará aberta nesta segunda e terça-feira, dias 4 e 5, por força de decreto de ponto facultativo em virtude do período de Carnaval. Mesmo assim, alguns setores municipais vão estar em regime de plantão nestes dois dias. Todos os serviços voltam ao normal na quarta-feira, dia 6, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Confira o que funcionará neste período de Carnaval.

Defesa Civil: estará 24h de plantão por meio do telefone 199.



Coleta de lixo convencional e seletiva: será normal no mesmo horário dos demais dias.



Serviços de manutenção do Samae: vazamentos e emergências funcionarão em regime de plantão pelo telefone 115 – opção 20.



Fiscalização (obras e posturas): plantão com os fiscais Lucio André Nuss, pelo telefone 99929-7245, e Jakes Probst, pelo telefone 99177-1962.



Serviços Urbanos: setor estará de plantão no sábado e domingo, dias 2 e 3, com o engenheiro Alexandre Brollo, pelo telefone 99117-9893, e na segunda e terça-feira, dias 4 e 5, com Wilson de Oliveira, pelo telefone 98477-9545.



Manutenção de Bairros: setor estará de plantão no sábado e domingo, dias 2 e 3, com o engenheiro Paulo Skroch, pelo telefone 99974-7803, e na segunda e terça-feira, dias 4 e 5, com o engenheiro Hélcio Sauer, pelo telefone 99943-0593.



Sinalização Viária: plantão de sábado a terça-feira, dias 2 a 5, com Cristiano Reichert, pelo telefone 99613-5152.



Central Semafórica: plantão de sábado a terça-feira, dias 2 a 5, com Adair Telles da Silva, pelo telefone 99968-9806.



Iluminação Pública: plantão de sábado a terça-feira, dias 2 a 5, com Graziele Metzner, pelo telefone 99178-9944, e com Marco Soares, pelo telefone 99936-4098.



Fundação Cultural de Blumenau: o Mausoléu terá atendimento normal. Os Museus da Família Colonial e de Hábitos e Costumes também terão atendimento normal durante o fim de semana e também na terça-feira, dia 5. Os locais estarão fechados para manutenção na segunda-feira, dia 4, como ocorre normalmente. A galeria municipal e o Museu de Artes estarão fechados para troca de exposições.



Faema: o Parque Natural Municipal São Francisco de Assis, o Museu de Ecologia Fritz Müller e o Parque dos Animais Doutora Lúcia Sevegnani (Parcão) estarão abertos para o público durante o feriado prolongado, exceto na segunda-feira, dia 4. Nesses dias, o Parque São Francisco funcionará das 8h às 12h e das 13h às 16h; o Museu Fritz Müller, das 8h às 12h e das 13h às 17h; e o Parque dos Animais, das 8h às 18h. A visitação nesse período ocorre sem o acompanhamento de guias. Em caso de chuva, o Parque São Francisco e o Parque dos Animais ficarão fechados por questão de segurança.

Departamento de Trânsito: plantão 24h pelo telefone 153.

Transporte Coletivo Urbano: parte das linhas funcionará com horários diferenciados na segunda e terça-feira, dia 4 e 5. As tabelas estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, dia 28, nos terminais, no site e no aplicativo da BluMob. As linhas que não tiverem alterações circularão conforme suas tabelas normais de dias úteis na segunda e terça-feira.

Área Azul: os postos de atendimento e o monitoramento não estarão funcionando na segunda e terça-feira, dias 4 e 5. Os cartões que tiverem vencimento para estes dois dias poderão ser pagos na quarta-feira, dia 6, sem multa.

Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes): a abordagem social ficará de plantão das 8h às 22h pelo telefone 99945-9630. O Conselho Tutelar também estará de plantão pelo telefone 99977-9866. O Banco de Alimentos, os abrigos municipais Amblu, Casa Eliza, Nossa Casa 1 e Nossa Casa 2 atenderão normalmente.

Serviço de Atendimento às Violências Sexuais (Savs): em regime de sobreaviso pelo telefone 99628-2019.

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD): atendimento em regime de sobreaviso.

Central de Transporte de Pacientes do SUS: atendimento em regime de sobreaviso para altas hospitalares e pacientes em tratamento de hemodiálise.

Samu: atendimento normal.

Ambulatórios Gerais: no sábado, dia 2, o AG do bairro Velha irá atender das 8h às 12h.

Vigilância Sanitária e Ambiental: atendimento em regime de sobreaviso para hospitais, laboratórios, clínicas e 15ª ADR.

Vigilância Epidemiológica: atendimento em regime de sobreaviso para hospitais, laboratórios, clínicas e 15ª ADR.

Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread): regime de plantão para atendimento de animais internados. Emergências pelo celular 99169-6343.

