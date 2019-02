Prefeitura apresenta projeto para aquisição de câmeras de monitoramento

Na próxima segunda-feira, 18, a prefeitura de Blumenau irá apresentar um projeto para aquisição de câmeras de monitoramento. A ação, aberta ao público, será no Centro Empresarial de Blumenau, das 19h às 21h. A explanação do projeto é pedido Observatório Social de Blumenau (Osblu), que está convidado toda a sociedade para participar.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a aquisição de câmeras de monitoramento está prevista no pacote de soluções apontadas no Plano de Segurança Viária. Segundo a assessoria, hoje Blumenau detém cerca de 100 câmeras da Polícia Militar e, a partir da licitação, outras 100 serão adquiridas pela prefeitura e instaladas em locais estratégicos e propensos a acidentes.

O pacote de soluções inclui ainda um sistema de gestão de trânsito moderno e integrado, bem como um novo sistema semafórico, que seja interligado com a Central de Controle Operacional (CCO). A implantação de uma Central de Tráfego em Área (CTA) também está entre as medidas apontadas pelo Plano.

