Prefeito Mário Hildebrandt manifesta apoio a Colombo e Amin

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt (PSB), não participou do encontro da chapa Aqui é Trabalho em Blumenau, realizado neste sábado, no Clube Olímpico. Mas antes, encontrou-se publicamente com os dois candidatos ao Senado – Esperidião Amin (PP) e Raimundo Colombo (PSD) -, quando manifestou apoio a ambos.

No seu Facebook diz: ” O governador Colombo foi responsável pelos investimentos recentes na área da Defesa Civil como a sobre-elevação das barragens, radares meteorológicos e trouxe recursos importantes como para a desapropriações da Rua Humberto de Campos. Já Amin esteve presente em várias oportunidades apoiando Blumenau, inclusive durante as enchentes, em especial de 1983 e 84, quando foi Governador.

Aproveite o momento para me colocar à disposição e dizer que, sendo eleitos, necessitarei do apoio de ambos nas demandas de Blumenau.”

Apesar do seu partido, o PSB, estar na aliança em torno de Gelson Merisio (PSD) e João Paulo Kleinübing (DEM), o prefeito já manifestou publicamente apoio à candidatura de Mauro Mariani (MDB), por conta de Napoleão Bernardes (PSDB).

Curtir isso: Curtir Carregando...