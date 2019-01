Prefeito Mário Hildebrandt encontra-se com o governador Moisés

O primeiro encontro oficial do prefeito de Blumenau com o novo governador Carlos Moisés acontecerá nesta terça-feira, 22, em Florianópolis. Na posse, 1º de janeiro, Mário Hildebrandt esteve presente, mas tempo suficiente para um abraço apenas.

Será uma visita protocolar, de aproximação, onde o prefeito pretende também pontuar algumas demandas já pactuadas do Governo do Estado com Blumenau, como por exemplo, o prolongamento da Via Expressa, obra parada, e os prometidos Centro de Convenções e Revitalização da Margem Esquerda, entre outros.

O deputado estadual Ricardo Alba diz que ajudou a intermediar o encontro e que estará presente. Na semana que passou, intermediou uma rápida agenda do prefeito de Gaspar, Kleber Wan-Dall com o governador.

