Prefeito Mário Hildebrandt apresenta práticas inovadoras de gestão para alunos da Udesc

O prefeito Mário Hildebrandt participa nesta quinta-feira, dia 21, da Semana dos Calouros no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (Esag) da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). O convite da Universidade foi para que o prefeito, juntamente com o secretário de Gestão Governamental, Paulo Costa, apresentassem resultados da viagem que fizeram à França em novembro de 2018 para conhecer práticas inovadoras de gestão..

Hildebrandt palestrou para alunos de administração pública sobre as práticas inovadoras e eficientes de gestão com que teve contato na França e também das implementadas na Prefeitura de Blumenau. “É uma grande oportunidade de levar o nome de Blumenau a esses alunos, além de apresentarmos um exemplo real de Gestão e que e deve ser compartilhado. O exemplo de Nice pode ser aplicado aqui e esses alunos são o futuro da Administração do país. Espero contribuir e conseguir passar algo para esses jovens”, destacou o prefeito.

O secretário Paulo Costa ressaltou a importância da convergência de todos para a solução de problemas. “Na França são utilizados princípios de governança e convergências que unem o território e uma visão mais ampla. O setor privado vê como importante a interação com o poder público para seu desenvolvimento”, afirmou. Dentre os temas apresentados, estão práticas na saúde, assistência social, inovação pública, cidades inteligentes, novas tecnologias para economia para a terceira idade, desenvolvimento territorial e metrópole urbana.

A viagem foi custeada pela Udesc, como premiação a 2ª Edição do Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública da Udesc, que Blumenau venceu em agosto de 2018 com o case do Pronto Móbile, da Secretaria de Promoção da Saúde (Semus). Na agenda ainda está prevista ao programa “Nas Entrelinhas”, da Rádio Udesc, e uma reunião com os membros da Comissão Organizadora do Prêmio de Boas Práticas.

Assessores de comunicação: Jedielson Filipe Rosenbrock e Karolina Bonin

