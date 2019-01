Praça do Norte Shopping inicia agendamento para emissão da carteira de trabalho

A partir do dia 1º de fevereiro, com o objetivo de melhorar o atendimento à comunidade, a Praça do Cidadão localizada no Norte Shopping passará a emitir carteiras de trabalho somente mediante agendamento prévio. Com a medida, diariamente serão realizados 40 atendimentos diários para requerimento do documento.

De acordo com o diretor de Serviços de Ouvidoria e Atendimento ao Público, Roberto Tribess, houve um aumento de demanda considerável nos últimos meses e alguma providência tinha de ser tomada. “Acreditamos que o agendamento prévio agilizará o atendimento e diminuirá o tempo de espera da população, evitando filas”, explica.

Lembrando que o atendimento ao público da Praça do Cidadão no Norte Shopping ocorre de segunda a quinta-feira, das 10h às 18 h. A população tem a opção também de emitir a carteira de trabalho nas Intendências Distritais da Vila Itoupava e do Garcia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h. Nestes dois locais, não há necessidade de agendamento.

Contato da Praça do Cidadão no Norte Shopping para agendamento

Telefone: 3057-2078

E-mail: pracanorte@blumenau.sc.gov.br

