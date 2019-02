Praça do Cidadão realiza mais de 200 mil atendimentos em 2017

A Praça do Cidadão realizou 214.226 atendimentos durante o ano de 2017. Desse total, a maior parte consiste em atendimentos sem protocolo, feitos por e-mail, telefone e sobre guias de IPTU e ISS. Dentre os protocolares, as principais demandas foram nota fiscal avulsa, consultas e os registros da Ouvidoria.

As Praças descentralizadas, localizadas nas Intendências do Grande Garcia e da Vila Itoupava e no Norte Shopping, foram responsáveis por 23% dos atendimentos. O restante foi efetuado na Praça localizada na Prefeitura Municipal.

As atividades da Praça do Cidadão já retornaram à normalidade. No Centro e na Vila Itoupava, o atendimento ocorre das 8h às 17h, sem pausa para o almoço. Já a Praça da Intendência do Grande Garcia funciona das 8h às 12h e das 13h às 17h, enquanto no Norte Shopping a unidade fica aberta das 10h às 19h.

