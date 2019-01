Posse de eleitos lota OAB Blumenau

Uma concorrida cerimônia marcou a diplomação da nova diretoria e conselho da Subseção e dos delegados da CAASC na segunda-feira, 21. Autoridades civis e militares, magistrados, representantes do Ministério Público, advogados e familiares prestigiaram o evento, marcado por discursos pela união da advocacia após a eleição de novembro do ano passado.

O ex-presidente Romualdo Paulo Marchinhacki, agora delegado da Caixa de Assistência dos Advogados, fez um breve relato dos três anos que ficou a frente da diretoria.”Mas nenhuma obra, nenhuma ação foi tão importante como a abertura da OAB para todos advogados”, disse.

A nova presidente fez um discurso firme, mas carregado de emoções. “Há mais de duas décadas começava minha trajetória na advocacia, com muitas incertezas e muitos sonhos. Confesso a todos, de forma sincera, que quantos aos sonhos, nem naqueles mais distantes, sonhei um dia receber tamanha honraria, representar nossos colegas na presidência da Subseção”, afirmou Maria Teresinha Erbs.

Lembrou que o lema da campanha foi marcada pela união, renovação e ética e que, a partir do resultado do pleito, a harmonia deve ser buscada em prol da categoria. Prometeu uma atenção especial aos jovens advogados para o mandato que começa.

Pedro Cascaes Neto, vice-presidente da CAASC, elencou os projetos que serão colocados em prática no triênio 2019-2021, entre eles, a criação de um programa de saúde mental para a advocacia.

O presidente da Seccional, Rafael Horn, fez o último discurso, agradecendo a todos os profissionais, que de forma voluntária, dedicam tempo em prol da advocacia. Se comprometeu a estabelecer um canal aberto de diálogo com a categoria, em todas as Subseções.

Compuseram ainda a mesa de autoridades da cerimônia o secretário-geral da Seccional, Eduardo Mello e Souza; a secretária-adjunta da OAB/SC, Luciane Mortari Zechini; o vice-presidente da CASC, Pedro Cascaes Neto; o ex-presidente da OAB Santa Catarina, Paulo Borba; o desembargador do TJSC, Álvaro Pereira; o juiz diretor do Foro da Justiça Federal, Adamastor Nicolau Turnes; a juíza diretora do Foro Trabalhista, Desirre Bollmann; a magistrada Cibelle Beltrame, representando a direção Foro da Justiça Estadual; o procurador geral do município de Blumenau, Julio Augusto Souza Filho; o presidente da Câmara de Vereadores, Marcelo Lanzarin; o delegado regional, Egídio Batista; o comandante do 10º BPM, tenente coronel Jefferson Schmidt; o comandante do 23º Batalhão de Infantaria, tenente coronel André Luiz Grenteski; e tenente Rodrigo Gonçalves Basílio, da Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros de Blumenau.

A cerimônia foi transmitida pelo Facebook e você pode assistir aqui.

