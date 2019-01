Posse da nova reitoria da FURB será dia 31 de janeiro

A cerimônia de posse da nova reitoria da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) ocorre nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro, às 19h30min. A solenidade, que é aberta ao público, será no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau. No ato, o atual reitor João Natel Pollonio Machado vai passar o cargo para Márcia Cristina Sardá Espíndola, eleita pela comunidade universitária em outubro de 2018.

O evento contará com a presença de autoridades locais, regionais e nacionais. Na abertura oficial, a Orquestra de Cordas da FURB fará uma apresentação musical. Também ficará a cargo de um quinteto da Orquestra a execução do Hino Nacional.

Durante a solenidade o prefeito de Blumenau, Mario Hildebrandt, fará a assinatura da portaria ratificando decisão do Conselho Universitário (CONSUNI) que elegeu a nova reitora. A FURB é uma autarquia da prefeitura municipal de Blumenau.

Márcia Cristina Sardá Espíndola será a primeira mulher a assumir o cargo de reitora da FURB nestes 54 anos de história da instituição. Márcia foi eleita para ficar à frente da Universidade na gestão 2019-2023, tendo como vice-reitor o professor João Luiz Gurgel Calvet da Silveira.

Quem é Márcia Cristina Sardá Espíndola





Natural de Otacílio Costa, ela tem 47 anos de idade. Mudou-se para Blumenau para realizar o ensino médio na Escola Técnica do Vale do Itajaí (ETEVI) e desde então firmou sua história com a FURB. Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Blumenau e fez Mestrado em Engenharia Civil (Construção Civil) na Universidade Federal de Santa Catarina. Marcia Sardá Espíndola é servidora da FURB há 29 anos. Atuou como técnica administrativa por 14 anos, de 1989 a 2003, passando pelo setor de Contabilidade, DTI e Laboratório de Habitação da Arquitetura. Desde 2003 é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

Márcia foi Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FURB por dois mandatos (2006-2007 e 2012-2014), além de ter sido coordenadora do Laboratório de Maquetaria, e ter participado de Programas e Projetos de Extensão. Nos últimos 4 anos, Márcia atuou como Diretora do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), o segundo maior centro da FURB.

Em outubro de 2018 disputou a eleição para reitoria juntamente com outros três candidatos. Conforme determina resolução interna, a eleição passa por duas consultas prévias, sendo que na segunda participam apenas os dois candidatos com maior número de votos. Márcia e Gurgel foram para a segunda etapa e venceram com 51,47% dos votos. A decisão foi referendada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e agora aguarda assinatura de portaria pelo prefeito municipal.



