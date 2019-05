Ponte no Garcia recebe concretagem nos blocos de sustentação das vigas

Orçada em R$ 6 milhões, estrutura faz parte do pacote de obras do Corredor Estrutural Sul.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) prossegue com as obras para construção da ponte da Rua Maria Cavilha, no Distrito do Garcia. A estrutura receberá o nome de Wilson Seiler, o Mirelo, em homenagem ao vendedor de picolé, vítima de atropelamento em 2017. A ponte será um novo acesso de ligação entre a Rua Amazonas com a Rua Hermann Huscher, local onde também está prevista a instalação de uma rotatória, em frente à Rua Paulo Eberard.

“Nos últimos dias realizamos a concretagem dos primeiros blocos que darão sustentação para as vigas da ponte”, avalia o secretário da Seinfra, Edson Brunsfeld. Ainda de acordo com a secretaria, devido algumas dificuldades encontradas no solo para execução das perfurações, a metodologia de trabalho precisou ser redefinida. Com isso, a obra ficou parada algum tempo até que uma nova estratégia de atuação fosse definida.

A Ponte da Rua Maria Cavilha está orçada em cerca de R$ 6 milhões e foi viabilizada por meio de emenda parlamentar. O empreendimento faz parte de um pacote de obras do Corredor Estrutural Sul, que inclui também a construção de uma ponte ligando a Rua Anchieta às ruas Esmeraldas e Paulo Scheidemantel, além de outra ponte paralela a ponte Desembargador Pedro Silva, defronte ao Mausoléu.



