PM faz balanço positivo da operação Viagem Segura

Nesta quarta-feira, (09) encerrou-se a edição da Operação Viagem Segura, ano 2018/2019. A operação teve como objetivo conferir maior segurança e tranqüilidade aos moradores blumenauenses que estavam viajando durante o período de final de ano.

Ao todo, 500 moradores se cadastraram no programa, por meio de um questionário online, passando a receber visitas preventivas periódicas durante o período de ausência da cidade. Ao longo da operação, nenhuma dessas residências cadastradas foi alvo de furto ou alteração.

Em cada visita preventiva, os policiais verificavam as condições de segurança da residência, por meio da análise das portas, grades e janelas. Não havendo qualquer irregularidade, um formulário eletrônico era enviado para o e-mail do morador cadastrado, através do PMSC Mobile, contendo a data e horário da visita, além da foto da residência.

Como destaque, registra-se que pela primeira vez o drone da Polícia Militar foi empregado na realização de algumas visitas preventivas, permitindo maior visibilidade das condições da residência e do terreno, principalmente naquelas com muros altos.

Por fim, estima-se que pelo menos outras 5000 residências foram beneficiadas com o programa, ainda que indiretamente, já que em cada visita, as residências vizinhas também eram observadas, a fim de garantir a tranqüilidade de toda aquela localidade.



