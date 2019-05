Plano Municipal de Turismo define ações para segundo semestre de 2019

Os participantes do Plano Municipal de Turismo (PMT) de Blumenau se reuniram na última quarta-feira, dia 15, no Parque Vila Germânica. O motivo da reunião foi para definir as ações a serem desenvolvidas no segundo semestre deste ano. Com o objetivo de maximizar os resultados do PMT, na reunião foi apresentada uma análise de priorização dos projetos e ações ainda não concluídas.

A Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur), sob orientação do Senac, avaliou e escolheu para cada Câmara Temática (CT) presente dentro do plano (Gestão, Marketing, Infraestrutura e Produtos e Serviços) até três projetos prioritários a serem realizados ainda neste ano.

“A reunião realizada com as Câmaras Técnicas mostra que a participação ativa de todas as entidades envolvidas no Plano é de suma importância para a execução dos projetos”, afirma a diretora de Planejamento e Promoção da Secretaria de Turismo e Lazer, Luisa Borda.

Dentro da CT de Produtos e Serviços, um dos projetos entendidos como prioritários é a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) também para a Vila Itoupava. A idéia é seguir o que foi realizado na Nova Rússia, que teve ações mapeadas para desenvolver o turismo da região. A Vila Itoupava é uma região com grande potencial turístico, com suas características históricas e culturais de colonização fielmente preservadas.

Além deste projeto, a câmara visa contribuir, em parceria com todos os museus e espaços de memória da cidade, para a criação de um programa de qualificação e capacitação das estruturas e mão de obra.

Já na câmara de Gestão, os esforços serão concentrados para criar o Observatório de Turismo de Blumenau. Para o eixo de Marketing, a intenção é elaborar um Plano de Marketing Turístico da cidade.

Sobre o PMT

O Plano Municipal de Turismo foi sancionado em 2016 e é um importante documento de planejamento e gestão que visa definir os programas e ações do turismo local para os próximos 10 anos de forma sustentável. Tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento e fortalecimento da atividade turística no município de Blumenau, considerando o desenvolvimento regional, buscando proporcionar boas experiências aos visitantes e beneficiar a economia, a cultura e a sociedade como um todo.

Além da participação da iniciativa privada, entidades e poder público, a comunidade também pode contribuir. Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria de Turismo e Lazer através do telefone (47) 3381-7522 ou pelo e-mail pmt@blumenau.sc.gov.br.

Curtir isso: Curtir Carregando...