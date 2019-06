Pista educativa de trânsito estará na 31ª Feira da Amizade

Atração ficará posicionada no Setor 3 do Parque Vila Germânica durante os dias do evento, que ocorre neste final de semana na cidade.

A pista educativa de trânsito do Seterb será uma das opções de lazer para as crianças durante a 31ª Feira da Amizade. A atração gratuita ficará posicionada no Setor 3 do Parque Vila Germânica durante os dias do evento, que ocorre neste final de semana, dias 7, 8 e 9 de junho em Blumenau. A atividade, coordenada pela Escola Pública de Trânsito da autarquia, funcionará, das 19h às 22h na sexta-feira, das 10h às 22h no sábado, e das 10h às 19h no domingo.

A pista educativa visa orientar a garotada sobre as regras de trânsito, tendo como objetivo a prevenção de acidentes e consequentemente a adoção de um comportamento adequado nas vias públicas. Sob a orientação da equipe da Escola Pública de Trânsito, as crianças percorrem de bicicleta um circuito que possui sinalização horizontal e vertical, como, por exemplo, semáforos, faixas indicativas e cones, os quais simulam situações reais no trânsito.

