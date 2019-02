“Pirata” é o tema do Sambhawaii infantil 2019

A festa contará com diversas aventuras, balada teen, concurso de fantasia, brinquedos infláveis, recreações, distribuições de guloseimas e muita música boa.

No dia 9 de março, das 16h às 22h, as crianças terão a vez em um Sambhawaii especialmente para elas. Com a temática “pirata”, a festa reunirá inúmeras atrações, entre elas, balada teen, concurso de fantasia, brinquedos infláveis, recreações, aventuras, DJ’s e distribuições de guloseimas.

De acordo com o presidente do clube Bela Vista, Paulo Kuroski, “nesta edição do Sambhawaii infantil, vamos proporcionar às crianças uma incrível e especial viagem ao Havaí. Além de contar com estruturas e decorações modernas que permitirão uma vivência real e especial, cheia de energia e entretenimento de qualidade”.

Atrações

Para as crianças entre 10 e 16 anos, haverá muita música com DJ no espaço teen do Salão Dourado do clube, das 17h às 22h. Já no Salão de Inverno, terá o concurso de fantasias, brinquedos infláveis, recreações, música, aventuras e distribuições de guloseimas, para crianças a partir de um ano de idade. O valor para convidados de sócios de 10 a 16 anos é de R$ 30,00 e sócios não pagam.

Serviço

Local: Bela Vista Country Club (Rua Anfilóquio Nunes Píres, 5.300, Bela Vista, Gaspar).

Horário: 16h às 10h.

Mais informações: (47) 3397-9797.

