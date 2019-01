Pesquisa da CDL revela clima de otimismo no comércio de Blumenau

Um levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Blumenau (CDL) aponta que as vendas de Natal do comércio local foram melhores em 2018 quando comparadas ao mesmo período de 2017. Para 55% dos 60 empresários sondados, o resultado de dezembro foi melhor (23,4% consideraram pior e 21,6% disseram que foi parecido).

O único setor que vendeu menos foi o de vestuário e calçados (moda em geral). Neste 57,1% dos empresários relataram que as vendas de Natal diminuíram.

Ainda conforme a sondagem da CDL, 12% dos comerciantes afirmaram que as vendas aumentaram entre 11% e 20%. Outros 43% venderam até 10% mais.

Para o presidente da CDL Blumenau, Helio Roncaglio, o resultado é positivo.

“Viemos de anos difíceis na economia, com alto índice de desemprego. Além disso, passamos por uma grande instabilidade política, que gerou muita insegurança. Dentro desse cenário, temos 75% dos entrevistados que venderam mais ou pelo menos tiveram vendas parecidas. É um ótimo indicativo”, analisa.

Pagamento

Analisando a modalidade de pagamento e quantidade de parcelamentos, nota-se que o consumidor está mais cauteloso. Apesar do cartão de crédito ter sido a modalidade mais utilizada para as compras de fim de ano, a segunda opção foi o dinheiro, seguida do cartão de débito e o crediário próprio.

A maior parte dos consumidores optou por prazos menores – 60% parcelou em até cinco vezes, no máximo. Os clientes optaram por comprar produtos de menor valor, evitando dívidas de longo prazo. Apenas no caso de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos os parcelamentos mais dilatados predominaram

Interferências

Para aqueles que venderam menos, 41,6% dos entrevistados acreditam que as incertezas dos cenários econômico e político foram responsáveis pela baixa nas vendas. Destaca-se também a insegurança do consumidor (16,6%), que comprou menos e produtos mais em conta. O calor extremo de dezembro também foi apontado como um limitador das vendas.

Perspectivas para 2019

De forma geral (91,6%), o empresário está bastante confiante para 2019, acreditando que será um ano melhor nas vendas e resultados. Neste sentido, 61,6% dos entrevistados disseram que pretendem investir em capacitação profissional da equipe.

Curtir isso: Curtir Carregando...