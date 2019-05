Pavimentação da Rua Maurino Valentin Jacinto é retomada

Trabalhos reiniciam com execução dos serviços de terraplanagem e drenagem.

Os trabalhos de pavimentação da Rua Maurino Valentin Jacinto, no bairro Nova Esperança, foram retomados. A via ganhará asfalto nos seus 139 metros de extensão. A pausa aconteceu devido a necessidade de a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) adequar o projeto junto à Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Seinfra, a via já recebeu os serviços de contenção com muro de gabião. “Estamos retomando os trabalhos de terraplanagem e drenagem, preparando o solo para em breve receber a camada asfáltica”, afirma o secretário da pasta, Edson Brunsfeld.

Os investimentos da Prefeitura de Blumenau nas benfeitorias da Rua Maurino Valentim Jacinto estão orçados em R$ 113.868,80, valor viabilizado por meio de emenda parlamentar do então deputado federal, Décio Lima.



