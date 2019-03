Pavimentação da Rua Irmgard Carl é entregue para a comunidade

Foto: Michele Lamin

Nesta quarta-feira, dia 27 a Prefeitura de Blumenau realizou o evento de entrega da pavimentação asfáltica da Rua Irmgard Carl, no bairro Escola Agrícola. A obra foi viabilizada no âmbito do Programa Pavimenta Ação, o sistema municipal de mutirão no qual a comunidade local arca com parte dos trabalhos. Esta é a 61ª via municipal contemplada pelo programa desde o ano de 2013.

Presente no ato, o prefeito Mário Hildebrandt fez questão de ressaltar a parceria entre comunidade e poder público. “Fica muito mais fácil e ágil providenciar a pavimentação de uma via municipal quando os moradores se mobilizam e nos procuram para ajudar no custeio da obra. É a união de esforços entre poder público e comunidade que torna a cidade ainda melhor para todos”, destacou.

Na ocasião, a moradora Inedy Corbani também comemorou a conclusão da pavimentação. “Foi uma batalha que conseguimos vencer. Por muitos anos aguardamos o fim da poeira e da lama, e este dia enfim chegou”. A pavimentação da Rua Irmgard Carl abrangeu os 257 metros de extensão da via. Responsável por dois terços do valor total da obra, a Prefeitura de Blumenau realizou um investimento de R$ 183 mil.

