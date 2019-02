Parte de pista fica interditada na Rua General Osório

O trecho da Rua General Osório, que compreende as Ruas Dos Caçadores e Tóquio, no Bairro Velha, ficará com uma das três pistas interditada entre os dias 13 de fevereiro e 15 de março no período da noite. Os trabalhos serão executados diariamente, das 8h às 19h, com trânsito no sistema siga e pare. Contudo, após este horário e até a retomada das obras no dia seguinte, a pista central será interditada para a passagem de veículos, ficando apenas com uma pista no sentido Bairro/Centro e outra no sentido Centro/Bairro. A expectativa é liberar todo o trecho em 29 de março, isso porque foram encontradas algumas interferências na região como rochas.



Curtir isso: Curtir Carregando...