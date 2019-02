Parque São Francisco de Assis será reaberto ao público após reparos

Foto: Marcelo Martins

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) reabrirá o Parque São Francisco de Assis nesta terça-feira, dia 5, para visitação. O espaço está fechado desde a segunda quinzena de janeiro para o conserto dos estragos causados pelas chuvas que caíram sobre Blumenau. O funcionamento do parque ocorre de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Em caso de chuva no dia ou dia anterior, o espaço tem a visitação interrompida imediatamente por medida de segurança. A entrada é gratuita.

