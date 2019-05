Paratletas de tênis de mesa conquistam bons resultados na Liga Litorânea

Competição foi realizada em Araquari (SC) e contou com mais de 100 atletas.

Dois atletas do Programa Paradesporto de Blumenau participaram da Liga Litorânea de Tênis de Mesa no último fim de semana. Alex Sandro Pereira, da classe 9, conquistou a medalha de prata no open paralímpico e ficou entre os oito primeiros colocados da categoria adulto, no aberto olímpico. Já Andreia Porfírio, da classe 2, ficou entre os cinco primeiros da categoria Lady olímpico e ficou nas quartas de final no open paralímpico.

A competição aconteceu em Araquari (SC) e contou com a participação de mais de 100 atletas, vindos da região leste e do litoral de Santa Catarina. Para o treinador blumenauense, Deois Kiyoshi Kalvejage, o resultado na Liga foi positivo. “Os atletas representaram muito bem Blumenau nas competições olímpicas e paralímpicas superando grandes desafios e trazendo bons resultados para a nossa cidade”, comemorou.

