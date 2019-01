Paradesporto inicia captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte

O Ministério do Esporte autorizou a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Educação (Semed), a captar recursos via Lei de Incentivo ao Esporte para o Paradesporto. O programa poderá arrecadar o valor de até R$ 1.255.999,20, que será utilizado para a manutenção e o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas que beneficiam aproximadamente 450 alunos em 65 polos espalhados pela cidade.

As empresas e pessoas físicas interessadas em contribuir com o programa podem realizar a contribuição através de depósito no Banco do Brasil, agência número 0095, DV: 7, conta corrente vinculada número 28868-3. O número do processo é 58000.119360/2017-11 e o registro 02SC028112008. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que pessoas físicas e jurídicas invistam parte do que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos aprovados. As empresas podem investir até 1% desse valor, enquanto as pessoas físicas até 6% do imposto devido.

