Paradesporto conquista 30 medalhas e faz história no Circuito Loterias Caixa

Foto: Divulgação

A delegação de Blumenau que disputou a fase regional Rio/Sul do Circuito Loterias Caixa de Atletismo e Natação fez história neste fim de semana. Ao todo, os 15 paratletas da equipe conquistaram 30 medalhas, sendo 14 ouros, 10 pratas e 6 bronzes. Eles ainda faturaram 4 troféus e alcançaram 15 índices para as etapas nacionais da competição, uma marca nunca obtida pelo município.

Na paranatação, o destaque foi Isabelle Garcia Velásquez, que conquistou três ouros e duas pratas, totalizando cinco medalhas. Além disso, a jovem obteve índice para a etapa nacional nas cinco provas que disputou, melhorou seu tempo no nado peito e ainda nadou pela primeira vez a prova de 400m livre.

No atletismo, Blumenau foi representada por 13 atletas, com destaque para Thiago Esser e José Alexandre, este que com apenas 15 anos de idade, em sua primeira competição a nível adulto, conquistou um ouro nos 200m livres com direito a índice e dois bronzes, um nos 100m também com índice, e outro no salto em distância.

Já Thiago Esser foi o atleta da competição com melhor Índice Técnico (ITC) e maior pontuação. Conquistou ouro nos 200m com índice, prata nos 100m também com índice e bronze no salto em distância. Além disso, outros paratletas conquistaram nove índices para as Etapas Nacionais do Circuito Loterias Caixa de atletismo. A técnica Gabriela Maas Vieira, também foi destaque na competição, sendo reconhecida como a melhor treinadora da região Rio/Sul do Brasil no atletismo paralímpico. Na categoria deficiente intelectual, os blumenauenses ainda receberam destaque como melhor equipe.

O resultado atingido pela equipe na competição, realizada em Curitiba (PR), foi comemorado pela diretora do paradesporto, Giselle Margot Chirolli. “A cada ano melhoramos nossas conquistas na história e essa do regional Rio/Sul, foi sensacional, inesquecível! Parabéns a toda equipe de atletas e técnicos, estou muito orgulhosa do trabalho realizado”, confessa. Ao todo, 68 clubes participaram desta etapa do Circuito, que é considerado uma das disputas mais importantes do ano.

