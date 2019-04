Palestra gratuita fala do Autismo e a transformação familiar

Ter um filho diagnosticado com autismo é visto ainda como algo fora da curva do padrão da sociedade, muda radicalmente a perspectiva de vida os pais e os colocam frente a vários desafios, como o de fazer o tratamento da criança ultrapassar as paredes do consultório do especialista e acontecer o tempo todo, em casa, na escola ou onde quer que a estejam. Este presença familiar na vida do autista é tema da palestra gratuita O Autismo do outro lado da porta da médica pediatra Rita Camargo, que estará em Blumenau, na terça-feira, dia 16 de abril, às 19 horas, em uma das salas de cinema do Shopping Park Europeu, patrocinador do evento em junto da Viacredi.

O evento integra as ações do Mês Azul de Conscientização, realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e Microrregião – Ama Blumenau. A participação é gratuita e a indicação é livre.

A palestrante

Mãe de três meninos autistas, dois deles gêmeos, Rita Camargo é formada pela Universidade Federa de Pelotas, com residência médica em pediatria e residência médica em intensivismo pediátrico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e participante do programa Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement. Atua no atendimento pediátrico com foco no desenvolvimento sócio-comunicativo e motor das crianças.

Autismo

A estimativa é de que 2 milhões de brasileiros possuem o Transtorno do Especto Autista – TEA, que influencia diretamente no desenvolvimento e sociabilização do portador em diferentes níveis. Sem pesquisas concretas no Brasil a estimativa é baseada em dados levantados no Estados Unidos, onde, em 2018, foi apontada um autista para cada 59 crianças.

Ama Blumenau



Fundada em 2013, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Blumenau e microrregião realiza atividades de conscientização sobre o TEA, com eventos abertos e também orientação direcionada às famílias que procuram a entidade, além de realizar o atendimento e tratamento gratuito de autistas quando os pais não tem condições de arcar com os custos. A Ama Blumenau é uma entidade sem fins lucrativos e suas atividades são mantidas através de doações.

Serviço:

Palestra Autismo do outro lado da porta, com Rita Camargo

Terça-feira, 16 de abril, às 19 horas

Sala de Cinema do Shopping Park Europeu

Participação gratuita

Classificação livre

Tempo: aproximadamente 60 minutos

Informações adicionais no telefone 47 984 048 729 com Ana

Texto: Iuri Kindler | Assessoria de Imprensa

Foto: Rita Camargo / arquivo – Cartaz / divulgação

Curtir isso: Curtir Carregando...