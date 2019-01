Palestra de manipulação de alimentos passa a ser oferecida on-line

A Secretaria de Promoção da Saúde de Blumenau (Semus), por meio da Vigilância em Saúde, passa a oferecer a partir de 2019 mais uma forma de capacitação para profissionais manipuladores de alimentos da cidade. Além das palestras presenciais realizadas durante a semana, agora também será possível acompanhar o conteúdo on-line.

A capacitação é oferecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o certificado será aceito pela Vigilância Sanitária de Blumenau para comprovar a capacitação dos profissionais colaboradores de estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes, padarias e cozinhas industriais, em preparar e manusear alimentos nesses serviços.

Conforme explica o diretor de Vigilância em Saúde do município, Anderson Schröder, o certificado recebido ao final do curso poderá substituir a participação na palestra presencial, além de possibilitar que o profissional tenha mais flexibilidade para a realização da capacitação, em relação a dias e horários.

Capacitação on-line

O conteúdo das aulas on-line é gratuito e ensina formas seguras de preparo, além das principais regras da vigilância sanitária. Ao final da capacitação, os participantes que concluírem satisfatoriamente a avaliação, obtém uma declaração da Anvisa que pode ser utilizada para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Com oito módulos e carga horária de 12 horas, a capacitação está permanentemente aberta, inclusive para profissionais que quiserem refazer o curso para uma reciclagem de conhecimentos. O curso está disponível no link https://www20.anvisa.gov.br/restaurantes_curso/

Capacitação presencial

A Semus também disponibiliza palestras presenciais gratuitas durante a semana. Pessoas que não possuem e precisam do certificado poderão participar das capacitações nas segundas e sextas-feiras, às 8h30, ou terças-feiras, às 13h30.

Para iniciantes, o documento é válido por um ano e o processo é obrigatório para o exercício da função em Blumenau.

Aqueles profissionais que já atuam na área e necessitam revalidar o certificado podem fazer a capacitação às quartas-feiras, às 8h30, ou quintas-feiras, às 13h30. Neste caso, a palestra tem validade por cinco anos.

Atualmente, a qualificação ocorre na sala 27 do Centro de Saúde Rosânia Machado, localizado na Rua 2 de Setembro, 1.212, no bairro Itoupava Norte. O agendamento deve ser feito pelo telefone 3381-7779. Os participantes precisam estar no local com 20 minutos de antecedência, para entrega de documentos na sala 16.

Documentos necessários para a palestra presencial de manipulação de alimentos:

– Documento de identidade com foto;

– Carteira de vacinação atualizada (tétano, hepatite B e febre amarela);

– 1 foto 3×4 colorida ou Carteira de Saúde, se já possuir;

– Mulheres: unhas curtas e limpas, sem base e sem esmalte;

– Homens: unhas curtas e limpas, sem base, sem barba e sem bigode.

Curtir isso: Curtir Carregando...