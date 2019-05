Palestra com Rodrigo Pimentel, que inspirou a criação do Capitão Nascimento, neste sábado em Blumenau

Foto: Paulo Vitale/VEJA

O autor dos Best-Sellers Elite da Tropa e Elite da Tropa II, que foram publicados também em espanhol, francês, inglês e italiano e especialista na construção de tropas de elite, Rodrigo Pimentel estará em Blumenau para uma palestra.

O evento acontece no Parque Vila Germânica, no sábado (18), as 16h.

Rodrigo Pimentel realiza serviços de consultoria e palestras para empresas em todo o Brasil. Em suas palestras motivacionais, fala sobre: liderança, trabalho em equipe, superação de metas e limites, auto-realização no cumprimento da missão-tarefa e o foco no resultado.

A forte experiência em situações de risco e gestão de conflitos fez de Rodrigo Pimentel uma referência nesses temas. As palestras propõem estabelecer a relação entre a realidade do BOPE e das empresas, diante das atividades do mundo corporativo.

Como roteirista, teve os filmes Tropa de Elite I e Tropa de Elite II aclamados pelo grande público, sendo o primeiro deles vencedor do Urso de Ouro, no Festival de Cinema de Berlim. Trata-se do prêmio de maior prestígio do Festival e um dos mais importantes prêmios do cinema mundial.

Atualmente, prepara um novo longa metragem retratando a realidade policial e está lançando um livro chamado Elite da Gestão – Todo executivo lidera operações especiais.

Ex Capitão do BOPE criou o Capitão Nascimento. Rodrigo criou o personagem Capitão Nascimento, que foi inspirado na sua própria experiência como comandante do Bope, da equipe Alfa do Bope, a mesma equipe retratada nos filmes. Era após as missões que ele, escrevia o que havia vivenciado com sua equipe e assim nasceu a história do filme Tropa de Elite.

Também foi personagem do documentário Notícias de uma Guerra Particular, de João Salles, no qual relata com detalhes a sua experiência no BOPE em operações no combate ao tráfico de drogas em comunidades do Rio de Janeiro.

Rodrigo Pimentel

Jornalista e comentarista, Pimentel é pós-graduado em Sociologia Urbana pela UERJ, foi jornalista, especialista em segurança pública da TV Globo por seis anos, articulista do Jornal do Brasil, e um dos produtores do documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha, no qual recebeu o prêmio Emmy Award, de melhor documentário de longa metragem.

