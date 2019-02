Ouvidoria recebe mais de 1.500 solicitações em janeiro

A Ouvidoria da Prefeitura de Blumenau, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração (Sedead), por meio da Praça do Cidadão, recebeu 1.571 solicitações no mês passado. O número corresponde ao período de 22 a 31 de janeiro deste ano, período em que o atendimento foi retomado.

Conforme explica o diretor de Serviços de Ouvidoria e Atendimento ao Público, Roberto Tribess, as solicitações foram feitas por meio do número 156, bem como pelo e-mail sac@blumenau.sc.gov.br, que ficou disponível durante as férias coletivas dos servidores municipais. As demandas já tiveram encaminhamento para os departamentos responsáveis.

As principais solicitações foram relacionadas à macadamização e patrolamento, boca de lobo e buracos em ruas. Segundo o secretário de Conservação e Manutenção Urbana, Marcelo Schrubbe, esse número aumentou por causa dos estragos causados pelas chuvas, especialmente a que caiu no dia 16 de janeiro.

A Ouvidoria é o principal canal de comunicação do cidadão com a Prefeitura, permitindo que as demandas da comunidade sejam encaminhadas com mais agilidade aos departamentos responsáveis, com um índice superior a 80% de resolução. Por meio do telefone 156, o cidadão pode registrar a sua reclamação, solicitação, dúvida, denúncia ou sugestão.

