Osterdorf – Vila de Páscoa

A Páscoa em Blumenau

A Páscoa é momento de misericórdia, ressurreição de Cristo e renovação dos sentimentos de amor, carinho e solidariedade. Pelo sexto ano consecutivo, Blumenau apresenta a Osterdorf, a Vila de Páscoa, com uma programação especial que conta com as atividades e atrações gratuitas para toda a família. Com a Osterdorf, a cidade procura manter viva a tradição da Páscoa.

De 07 de março a 01 de abril de 2018

Horários:

Quartas a sextas-feiras, das 14h às 21h

Sábados e domingos das 10h às 21h

Sexta-feira Santa: 10h às 21h

Domingo de Páscoa: 10h às 14h

Local: Ginásio Galegão e Parque Ramiro Ruediger

Programação:

Mil Faces de Um Coelho (Pintura Facial)

Uma encantadora oficina, onde as crianças podem se transformar no personagem mais querido da Páscoa! A magia toma conta da criançada, que recebe pintura facial e pode confeccionar suas próprias orelhinhas de coelho.

Recanto dos Coelhinhos Vivos

Uma verdadeira vila de coelhos montada para encantar a todos junto ao Parque Ramiro Ruediger! Passeando e brincando por suas casas, eles certamente fazem a alegria de todos.

Feira de Livros e Contação de Histórias

O mundo da leitura também está na Osterdorf. Com espaço reservado, as publicações são apresentadas em um ambiente interativo, com leituras em grupo, onde os personagens ganham vida pela voz dos contadores de estórias.

Oficina: Pintura de Casquinhas

Um espaço destinado para a família pôr em prática toda a sua criatividade, pintando e customizando casquinhas de ovos. Parte da tradição alemã, esta prática está presente desde o século XII na Europa, onde a igreja católica começou a abençoar os ovos, que simbolizam a ressurreição de Cristo. Ainda muito comum na Alemanha, a pintura de casquinhas utiliza variadas técnicas de pintura, que podem transformá-las em verdadeiras obras de arte.

Feira de Páscoa

Um espaço com produtos de artesanato que remetem à Páscoa, para que você possa levar um pouco da nossa magia para a casa! Diversos itens de decoração feitos à mão e outros produtos, reunidos em uma grande feira para os visitantes.

Passeio do Coelho

Interagindo com o público (em horários determinados), o coelho e seus amigos passeiam pelo Ginásio Galegão e Parque Ramiro Ruediger, distribuindo selfies, abraços, carinho e amor. Venha se divertir e guardar esta linda recordação.

Oficina de Osterbaum (Árvore de Páscoa)

Mais uma tradição germânica, a Osterbaum faz parte da cultura pascal. Venha aprender a montar uma árvore com galhos secos e casquinhas coloridas. Uma tradição que simboliza a alegria da vida e ressurreição de Cristo.

Café, Doces e Salgados

Diversas delícias reunidas em um espaço de confraternização. Com cucas, salgados, e um delicioso café, os visitantes podem sentir um pouquinho do aconchego familiar na Osterdorf.

Cão na Vila e Cão no Parque, dias 24 e 25 de março

Traga seu cãozinho para passear no Parque Vila Germânica e Parque Ramiro Ruediger. Este evento sempre acontece no último fim de semana de cada mês.

Culto Ecumênico, dia 22 de março, às 19h30

Ginásio Galegão – Rua Humberto de Campos, 550 – Velha.

Entidades religiosas da cidade reúnem-se para a realização de um culto ecumênico para celebrar a Jesus Cristo, o motivo mais sublime para celebração da Páscoa.

Fonte:Turismo Blumenau

Curtir isso: Curtir Carregando...