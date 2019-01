Ordens de Serviço dos reservatórios da Fortaleza e Caçadores serão assinadas nesta quinta

O prefeito de Blumenau, Mario Hildebrandt, assina nesta quinta, dia 24, as ordens de serviço dos dois novos reservatórios que serão construídos na Fortaleza e na Velha. A solenidade ocorrerá às 9h, na Prefeitura Municipal de Blumenau, no gabinete do prefeito Mário Hildebrandt.

Os dois reservatórios serão construídos por meio do convênio entre o município e a Caixa Econômica Federal. As novas estruturas darão um acréscimo de 5 milhões de litros de água na capacidade de reservação da cidade. A construção dos reservatórios integra uma ação global do Samae de Blumenau que visa realizar mudanças significativas no abastecimento e armazenamento de água em Blumenau. Os investimentos ultrapassam os R$ 5 milhões e as obras têm um prazo de construção de 210 dias.

Assessor de Comunicação: Diorgnes Saldanha Lima

