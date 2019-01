Ordens de Serviço dos reservatórios da Fortaleza e Caçadores são assinadas

O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, assinou na manhã desta quinta-feira, dia 24, as ordens de serviço para a construção de dois novos reservatórios. A solenidade ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença do diretor presidente do Samae e demais autoridades.

Os dois reservatórios serão construídos por meio do convênio entre o município e a Caixa Econômica Federal. As novas estruturas, localizadas na Velha e na Fortaleza, darão um acréscimo de 5 milhões de litros de água na capacidade de reservação da cidade. Somente para a construção das estruturas, os investimentos ultrapassam os R$ 5 milhões. As obras têm um prazo de construção de 210 dias.

As duas estruturas seguem os moldes do reservatório construído na Itoupava Central (Reservatório R9-B) e terão tecnologia austríaca, sendo as estruturas feitas com as laterais em aço vitrificado, tornando o recipiente mais resistente e durável, além de garantir uma situação sanitária melhor.

Para o reservatório da Rua Caçadores serão investidos cerca de R$ 2 milhões, enquanto para o da Fortaleza o investimento chega a R$ 3 milhões. O diretor presidente do Samae, Cleverton João Batista, explica que os valores representam apenas a construção dos reservatórios. “Serão realizadas obras de melhoria e expansão de rede nas regiões onde serão construídos os dois reservatórios, até para preparar melhor as regiões. São obras que, somando ao montante dos reservatórios, ultrapassam os R$ 12 milhões”, afirma.

O diretor presidente explica ainda que a construção dos reservatórios integra uma ação global do Samae de Blumenau que visa realizar mudanças significativas no abastecimento e armazenamento de água em Blumenau. “Para o decorrer do ano, ainda teremos o reservatório no bairro Itoupavazinha que também será construído”, complementa.

Sobre os reservatórios

Reservatório Fortaleza (R1-B)

Localização: Rua Emílio Voigt, lote nº 48

Capacidade de reservação: 3 milhões de litros

Reservatório Caçadores (R3-B)

Localização: Rua Sirene Aguida Zimermann

Capacidade de reservação: 2 milhões de litros

Assessor de Comunicação: Diorgnes Saldanha Lima

