Oficinas tecnológicas gratuitas ocorrerão em Blumenau

O workshop ocorre nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro no Shopping Park Europeu.

O fim de semana será de atrações especiais no Shopping Park Europeu, em Blumenau. Em parceria com o Espaço de Educação Maker do SESI, acontecem nos dias 08,09 e 10 de fevereiro, o workshop Cultura Maker, uma batalha entre robôs. O evento é aberto à comunidade e terá diversas oficinas com práticas de robótica, games, comunicação e ciência. “O intuito de oferecer essas oficinas gratuitas ao público do Vale do Itajaí, é de proporcionar o acesso à educação inovadora de uma forma divertida e criativa, em um ambiente de lazer”, explica o superintende do Shopping Park Europeu, Levi Muniz.

“Nas oficinas os participantes serão desafiados a construir robôs utilizando a famosa tecnologia LEGO, além de programar seus próprios robôs com auxilio de notebooks e, por fim, irão entrar em uma batalha com os seus robôs e com os demais participantes do evento”, ressalta a coordenadora de marketing do Shopping Park Europeu, Fabiana Silva. Na ocasião, também serão oferecidos à comunidade os cursos e propostas pedagógicas do Espaço de Educação Maker, que envolvem tecnologia e robótica, ciências, matemática e games e comunicação e mídias.

As oficinas são gratuitas e acontecem nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro, das 12h às 20h, no 2º piso do Shopping Park Europeu, próximo ao Coworking Avantis e poderão participar crianças e jovens de 7 a 18 anos. As inscrições podem ser feitas no dia e local do evento. Não fique de fora, venha participar dessa experiência única e inovadora!

Serviço

Dia: 08, 09 e 10 de fevereiro.

Local: 2º piso do Shopping Park Europeu, próximo ao Coworking Avantis – (Rodovia Paul Fritz Kuehnrich, 1.600 – Itoupava Norte).

Hora: 12h às 20h.

