Obras provocam interdições na Rua General Osório a partir de segunda-feira

O trânsito da Rua General Osório, na Água Verde, terá algumas intervenções a partir de segunda-feira, 07, que provocarão interdições no trânsito.

Serão iniciadas as obras de drenagem e repavimentação de um trecho de 170 metros da via, paralelamente as obras de construção do Terminal Oeste. O trecho em obras é do terminal até o número 4147.

Segundo a secretaria de Infraestrutura Urbana, os serviços devem durar 90 dias, e e serão feitos em etapas de 30 metros cada, para evitar maiores transtornos aos motoristas. O objetivo é pôr fim aos alagamentos que são constantes no local após chuvas fortes.

Mesmo com as obras, o comércio da região continuará funcionando normalmente, mas o motorista precisa prestar atenção nos locais de trânsito e estacionamento. Os condutores ainda poderão usar rotas alternativas para desviar do local, acessando a Rua Johann G. H. Hadlich e seguindo até a Rua Guilherme Poerner, saindo no Leite Trevo. Também há a Rua Arthur Mantau como opção, além de seguir o caminho pela Rua Bahia até a Rua Água Branca.

