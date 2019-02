Obras na Rua Bahia atingem 45% de execução

Uma das tantas frentes de trabalho gerenciadas pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra) e tão aguardada pela população é a revitalização da Rua Bahia, no trecho de aproximadamente 4 quilômetros entre a Ponte do Salto e o Complexo do Badenfurt. Com 45% dos serviços já realizados, a obra está prevista para o início do segundo semestre de 2019.

Com a primeira parte da via pavimentada e com as execuções do Samae de ampliação da rede de água concluídas, o foco tem sido a conclusão dos passeios, dos muros de contenção e rebaixo da pista em um trecho de 900 metros entre a Censi Sistemas Hidrossanitários e a Eisenbahn. “Estamos trabalhando em um trecho delicado, sobre a tubulação da rede de gás, mas com cautela temos conseguido progredir para nas próximas semanas pavimentar”, avalia o secretário interino da Seinfra, Edson Brunsfeld.

A revitalização da Rua Bahia contempla além da nova rede de água, a substituição de todo o asfalto, o alargamento em alguns trechos, adequação da drenagem existente em ruas próximas e passeio para pedestres onde não há calçadas, no lado direito. O projeto prevê ainda calçada com paver no lado esquerdo, no sentido Centro. Em alguns pontos haverá ciclovia e, em outros, passeio compartilhado.

São mais de 12 milhões investidos em melhorias na via, sendo destes R$ 8,5 milhões financiados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), por meio da Seinfra, e mais R$ 4,2 milhões aplicados pelo Samae na instalação de adutoras de 500mm.

