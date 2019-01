Obras do Terminal Norte seguem em evolução

As obras para a construção de dois novos terminais de ônibus seguem em andamento em Blumenau. Mais adiantados, os trabalhos no Terminal Norte, no bairro Itoupava Central, abrangem a cobertura, parte final da estrutura metálica e instalações elétrica e hidráulica.

Levando em conta o atual ritmo dos serviços, segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), será possível concluir a obra dentro do prazo. “Paralelamente à construção do Terminal Norte, estamos finalizando a Ponte Carlos Jensen, localizada na Rua Mário Giese. Também em fase final está à implantação da rotatória entre a Rua Dr. Pedro Zimmermann e a Rua Mário Giese, que facilitará o acesso ao terminal”, avalia o diretor de Obras, Gustavo de Oliveira.

Em um estágio menos avançado, a construção do Terminal Oeste, no bairro Água Verde, depende da conclusão da obra de drenagem na Rua General Osório para progredir. Parte da estrutura metálica está sendo viabilizada para que, assim que possível, ocorra a sua instalação. Os trabalhos no local têm previsão de conclusão para o final do primeiro semestre.

Financiado pela Prefeitura de Blumenau junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o investimento total é de R$ 34,1 milhões – R$ 16 milhões para o Terminal Norte, R$ 15,5 milhões para o Terminal Oeste e R$ 2,6 milhões para a implantação da rotatória.

