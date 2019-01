Obra modifica temporariamente trajeto da linha 300 – Interbairros I

Diante da interrupção do trânsito no trecho da Rua General Osório, entre a rotatória do Leite Trevo e a Rua Bahia, programada para o início da segunda semana de janeiro, a linha 300 – Interbairros I terá parte do seu itinerário modificado durante a obra. A partir do dia 8, o trajeto será alterado tanto no sentido Terminal Velha/Terminal Fortaleza como no sentido Terminal Fortaleza/Terminal Velha.

No sentido Terminal Velha/Terminal Fortaleza, a linha fará o seguinte percurso: Terminal Velha/Rua Johann Ohf/rotatória/Rua Guilherme Poerner/Rua Artur Mantau/Rua Bahia/trajeto normal. Já no sentido oposto, será Terminal Fortaleza/Rua Bahia/Rua Artur Mantau/Rua Guilherme Poerner/Rua Johann Ohf/trajeto normal.

A obra de drenagem e repavimentação da via será executada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra). Os trabalhos têm previsão de 90 dias para a conclusão, e visam acabar com os constantes alagamentos causados por fortes chuvas. Com o fim dos serviços no local, a linha voltará a fazer o seu itinerário original.

Curtir isso: Curtir Carregando...