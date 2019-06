Obra da Rua Bahia atinge 60% de execução

Mais um trecho da via está sendo pavimentado nesta semana.

Uma das vias de maior fluxo da cidade está sendo revitalizada e em breve oferecerá melhores condições de mobilidade urbana, tanto para veículos, quanto para pedestres e ciclistas. São mais de R$ 8 milhões investidos pela Prefeitura na Rua Bahia, recurso financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), os trabalhos na via já atingiram 60% de execução. “Nesta semana conseguimos pavimentar mais um trecho de aproximadamente 1 km da obra, entre o semáforo da Rua Água Branca até a empresa Pacífico Sul”, salienta o secretário da pasta, Edson Brunsfeld.

As benfeitorias na Rua Bahia incluem a substituição de todo o asfalto, o alargamento em alguns trechos, adequação da drenagem existente e passeios onde não há calçadas, no lado esquerdo, sentido Centro. O projeto prevê ainda calçada com paver no lado direito. Em alguns pontos haverá ciclovia. Em outros, passeio compartilhado. A expectativa da Prefeitura é de concluir a obra no segundo semestre deste ano.

