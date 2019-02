Novos veículos e homenagens marcam a quinta-feira no 3º Batalhão de Bombeiros Militar

A prefeitura de Blumenau participou, nesta quinta-feira, dia 14, da cerimônia de entrega das chaves de três novos veículos, uma Mercedes Benz Sprinter e dois Toyota Etios para o 3º Batalhão de Bombeiros Militar, em frente ao Terminal da Proeb. O investimento para o incremento da estrutura de atendimento com os novos veículos foi de R$ 336 mil, recursos obtidos por meio de verbas arrecadadas com as taxas de vistorias de análises técnicas do batalhão na cidade.

Na oportunidade, que contou também com a participação do secretário de Defesa do Cidadão (Sedeci), Carlos Olímpio Menestrina, o prefeito Mário Hildebrandt prestou homenagem aos cinco bombeiros que estiveram em Brumadinho no resgates das vítimas da tragédia. Eles receberam os certificados de Honra ao Mérito como forma de reconhecimento pela ação humanitária.

De acordo com um dos participantes que foram para Brumadinho, Valério Valmor Pereira, foram dez dias de resgates na tragédia. “Resgatamos neste período oito corpos. Antes de seguir viagem para o município imaginávamos uma situação, mas nos deparamos com uma realidade totalmente diferente”, disse, explicando que 14 batalhões de bombeiros no estado estão participando das missões. Segundo o 3º Batalhão de Bombeiros Militar, outros dois bombeiros de Blumenau já estão em Brumadinho e mais um soldado será enviado na próxima etapa de ajuda ao município.

