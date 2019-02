Novo plano da Unimed resgata figura do médico da família

Com a proposta de atenção centrada na pessoa, e não na doença, o Personal estreia acompanhando os 1.500 colaboradores da Cremer

Para promover o conceito de atenção integral à saúde e inspirada em experiências bem-sucedidas no Reino Unido e Canadá, a Unimed Blumenau lançou no Vale do Itajaí o plano Personal. O foco está no cuidado centrado na pessoa, e não na doença, com acompanhamento contínuo do usuário para a promoção da saúde. A Cremer é a primeira empresa da região a aderir ao Personal, e os cerca de 1.500 funcionários da indústria têxtil já contam com o atendimento de uma equipe multidisciplinar.

“Entre as vantagens do modelo estão o rápido acesso ao atendimento e o resgate do médico da família, profissional responsável por cuidar de modo abrangente de cada indivíduo e identificar problemas que necessitem de atendimento especializado”, explica a diretora vice-presidente da Unimed Blumenau, Irene Wiggers. “No modelo tradicional, muitas vezes o paciente recebe atenção inicial em serviços de maior complexidade, como pronto-atendimentos e hospitais, e nem sempre há coordenação e continuidade dos cuidados”, acrescenta Irene.

“Aderimos ao novo plano Personal por disponibilizar um atendimento mais centrado e contínuo aos nossos colaboradores. A atenção com foco na prevenção e no auto cuidado e, os profissionais responsáveis para cuidar de modo abrangente de cada funcionário, foram alguns dos incentivos para retornarmos à Unimed Blumenau com este novo produto diferenciado”, ressalta o gerente de saúde ocupacional da Cremer, Edson Galisa.

O Personal obedece à regulamentação da Agência Nacional de Saúde (ANS) e, na fase inicial, é voltado para as empresas. Em países onde o modelo foi implantado, houve redução nas complicações e nos desperdícios do sistema de saúde. O novo plano tem um local exclusivo de atendimento no Centro de Atenção e Promoção à Saúde – Unidade Personal, na Rua Frei Fulgêncio, 131, bairro Vila Nova.

Mais serviços de psicologia e fonoaudiologia

A partir de janeiro, a Unimed Blumenau está mudando o atendimento nas áreas de psicologia e fonoaudiologia, com o aumento das opções de profissionais, métodos de tratamento e horários disponíveis. Para o atendimento psicológico, os beneficiários da Unimed Blumenau contam com cinco clínicas credenciadas, e, em fevereiro, a fonoaudiologia também passará a contar com três empresas prestadoras de atendimento. As consultas devem ser solicitadas na Central de Agendamento pelo telefone (47) 3331-8600, pois as duas áreas não terão mais atendimento no Centro de Promoção e Atenção à Saúde.

Mudanças no atendimento em Blumenau e Timbó

A Unimed Blumenau informa que os postos de coleta da Agência de Saúde de Blumenau e da Agência de Saúde de Timbó foram desativados. A partir de agora, estes serviços serão oferecidos na rede prestadora da Unimed Blumenau. Os laboratórios credenciados estão disponíveis no Guia Médico que o usuário acessa no site www.unimedblumenau.coop.br.

O presidente da cooperativa, Alexandre José Ferreira, explica que muitos usuários da Unimed Blumenau já optavam por fazer seus exames em laboratórios de sua preferência na rede credenciada. “Nossa decisão foi motivada levando em conta a demanda destes postos e visando manter o equilíbrio econômico e financeiro dos recursos, sem impactar na eficiência dos serviços prestados aos clientes”, destaca.

