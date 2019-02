Novas vagas de consultas são disponibilizadas pelo aplicativo Pronto

Visando melhor atender a demanda de marcação de consultas, em específico no Ambulatório Geral da Fortaleza, a Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), por meio da Diretoria de Ações em saúde, aumentou em 40% as vagas para atendimentos médico que são agendadas por meio do aplicativo Pronto Mobile.

Na última sexta-feira, dia 1º, a unidade implantou o novo sistema de marcação, com a disponibilização semanal das agendas para consultas médicas eletivas e de renovação de receitas. O novo formato para a marcação ficará em atividade e sendo monitorado nas próximas semanas. “O objetivo é reduzir e até zerar as filas. Na última semana isso não aconteceu, mas para amenizar a situação, mais vagas online foram disponibilizadas. Se for necessário, faremos mais alterações até solucionar o problema”, afirma o diretor de Ações em Saúde, Winnetou Krambeck.

No total estarão abertas vagas para 300 consultas gerais, 150 para renovação de receitas e 30 para pré-natal, todas com marcação presencial. O usuário da unidade que já tem o aplicativo Pronto instalado no seu telefone celular também terá a disposição 115 vagas por semana para consulta.

A abertura de agendas, por enquanto, ocorre toda sexta-feira no AG Mário Jorge Vieira, da região da Fortaleza. A formatação do agendamento das consultas é definido por cada unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) ou Ambulatório Geral (AG), e pactuada com os Conselhos Locais de Saúde. Em reunião com representantes do conselho da região da Fortaleza, os mesmo optaram por manter o formato de marcação semanal e irão atuar em parceria com a Semus, na busca pela redução das filas de agendamento.

O aplicativo Pronto Mobile pode ser baixado gratuitamente para celulares Android ou IOS. Saiba mais clicando aqui.

Ambulatório da Escola Agrícola

Usuários da unidade Marilene Giacomelli de Aguiar também contarão com mais vagas disponibilizadas pelo app a partir da próxima semana. Além das cerca de 200 vagas semanais disponibilizadas para a marcação presencial, outras 90 estarão à disposição da população na palma da mão, através do Pronto Mobile, um acréscimo em torno de 50%.

