Norte Shopping vai inaugurar unidades da Ecomax e do Hemos em 2019

O Norte Shopping vai inovar em 2019 ao trazer uma ampla operação na área da saúde, uma novidade em shopping centers de Santa Catarina. Duas importantes empresas de Blumenau, a Ecomax – Diagnóstico por Imagem e o Laboratório Hemos, vão inaugurar unidades de atendimento no shopping. A nova operação irá ocupar um espaço de 1.400 metros quadrados, em uma sala que será construída no estacionamento do subsolo. As obras iniciam no início deste ano e a previsão de conclusão da primeira etapa é para o primeiro semestre.

Nestas unidades do Norte Shopping, os moradores de Blumenau e municípios vizinhos terão acesso aos exames laboratoriais realizados pelo Hemos e aos serviços oferecidos na Ecomax, especializada em exames de imagem como ultrassom, ressonância magnética, tomografia e mamografia. A ideia é possibilitar ao cliente fazer todos os tipos de exames num mesmo local, em um ambiente agradável e bem planejado.

A médica e diretora executiva do Hemos, Rosele Maria Branco, enfatiza que a unidade no Norte Shopping se trata de um empreendimento inovador para a área de saúde no Vale. “É um investimento conjunto de duas empresas médicas reconhecidas por sua solidez e qualidade, e que, por isso, será uma referência de excelência em Blumenau e região. Essa nova unidade vai oferecer para os clientes um atendimento agradável e planejado, em que eles poderão desfrutar de todas as vantagens e comodidades de um shopping, como estacionamento, alimentação, acessibilidade e segurança”, aponta.

Sobre a Ecomax e o Hemos

Desde o início de 1995, a Ecomax é destaque pela excelência e tecnologia em exames de diagnóstico por imagem. Sempre norteada pela visão de combinar a mais atualizada tecnologia com ambientes confortáveis e atendimento humanizado, a Ecomax conta com uma equipe de mais de 200 profissionais, cerca de 30 médicos efetivos e aproximadamente 20 médicos residentes, distribuídos nas unidades de Blumenau, Brusque e Florianópolis.

Fundado em 2000, o Hemos é um laboratório médico dedicado à realização de todos os tipos de exames laboratoriais. Desde a fundação, implanta medidas inovadoras no setor técnico de análises, através da tecnologia avançada e do sistema laboratorial de informática integrando todos os procedimentos e os resultados on-line. Possui sete unidades de atendimento, localizadas em vários pontos da cidade.

Curtir isso: Curtir Carregando...