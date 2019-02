Neymar marca em noite de Kurzawa e PSG garante vaga antecipada

Em ritmo de treino, o Paris Saint-Gernain garantiu sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na noite dessa terça-feira, a equipe da capital francesa venceu o Anderlecht por 5 a 0 sem grandes esforços. Neymar, que esteve longe de uma atuação das mais inspiradas, ainda assim deixou sua marca e ainda participou de outros três gols no estádio Parque dos Príncipes. O nome do jogo, no entanto, foi o francês Kurzawa, que anotou três gols.

Dessa forma, o PSG alcançou os 12 pontos em quatro rodadas e já não pode mais ser alcançado pelo Celtic, terceiro colocado do Grupo B, que tem três pontos. O Bayern de Munique é o vice-líder, também conquistou sua vaga e tem nove pontos. Já o Anderlecht segue zerado, tanto na pontuação quanto na artilharia, já que o time belga ainda não marcou um único gol na competição.

Como já era de se esperar, o Anderlecht entrou em campo para perder de pouco. O desnível técnico entre as equipes era notório e fez com que o PSG começasse a partida em um ritmo apenas morno, sem muita pressa ou qualquer tipo de pressão. Mesmo assim, os franceses criavam perigo em quase todas as ações ofensivas.

O primeiro gol demorou 29 minutos. De todos os jogos do PSG na atual edição da Liga dos Campeões, essa foi a partida em que a equipe dirigida por Unai Emery demorou mais tempo para balançar as redes. Mas, valeu a pena. Mbappé tabelou com Neymar e serviu Verrati, que teve tranquilidade para limpar a marcação e bater cruzado.

O segundo gol saiu após o tempo de acréscimo sugerido pela arbitragem. Nem por isso Neymar deixou de comemorar. O camisa 10 recebeu cobrança de escanteio curta, carregou para o centro, limpou a marcação e bateu colocado. O goleiro Boeckx colaborou e Neymar correu para o abraço no último lance antes do intervalo.

A etapa final foi mera formalidade. Quem melhor aproveitou tanta facilidade foi o lateral Kurzawa. Aos sete minutos, o jogador francês aproveitou rebote da trave após cobrança de falta de Neymar e tocou para o gol vazio. Aos 26, Neymar lançou Daniel Alves, que bateu de primeira para área e Kurzawa de novo só teve o trabalho de empurrar para as redes. Menos de dez minutos depois, o lateral aproveitou a noite inspirada e apareceu dentro da área para concluir jogada construída pelo meio. Belo gol, o terceiro de Kurzawa no jogo.

Nos minutos finais, o PSG ainda desperdiçou novas chances, mas, parou no quinto gol. Restou ao Anderlecht aceitar a superioridade do adversário. Agora, as duas equipes voltam a campo dia 22 de novembro. O PSG visitará o Celtic na Escócia, enquanto os belgas jogarão em casa contra o Bayern de Munique.

Bayern classificado

Para conquistar sua classificação também nessa segunda, o Bayern de Munique teve de arrancar os três pontos do Celtic, na Escócia. Coman abriu o placar no primeiro tempo e Mc Gregor chegou ao empatar aos 30 minutos da etapa final, mas, apenas três minutos depois, Javi Martínez marcou o gol da vitória por 2 a 1 dos alemães. Agora, a briga do Bayern é pela liderança do grupo, tarefa nada fácil, já que terá de vencer o Anderlecht e golear o PSG na última rodada antes da fase de mata-mata.