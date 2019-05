Neumarkt apresenta espetáculo musical ‘O Tesouro de Cayman’

Uma história repleta de emoção, humor, magia e com personagens fantásticos promete emocionar crianças e adultos no Neumarkt. No próximo domingo (dia 26), o shopping receberá pela primeira vez o espetáculo musical ‘O Tesouro de Cayman’, criado pela KL Produções. O evento será aberto ao público e acontecerá na Praça Central, às 15h.

Com roteiro escrito por Kauê Lopes, o musical conta com um elenco de oito atores, efeitos especiais e iluminação que irão criar uma atmosfera mágica. “Estreamos o espetáculo no ano passado no Teatro Carlos Gomes, e nas duas sessões foi recorde de bilheteria. Agora fomos convidados a levar a apresentação gratuitamente para o público do shopping”, conta o ator, diretor e proprietário da KL Produções.

O musical tem duração de 45 minutos e muitos momentos de interatividade com o público. “A ideia com ‘O Tesouro de Cayman’ é resgatar o amor da família de forma lúdica e divertida, com os personagens que as crianças mais amam”, comenta Kauê. Na história, Moana desvenda mistérios de um tesouro perdido, onde um perigoso pirata a procura. Ele está disposto a tudo para conseguir o grande tesouro que seu pai lhe deixou, mas super-heróis irão defender a jovem garota e ajudá-la a desvendar esse mistério.

Em frente ao palco, montado na Praça Central, haverá um espaço reservado com cerca de 160 cadeiras. Para assistir ao espetáculo sentado é necessário fazer a inscrição antecipadamente, para cada integrante da família, pelo link http://bit.ly/2LMMFft. Quem não fizer a inscrição poderá assistir ao espetáculo de pé.

Agende-se

O quê: Espetáculo musical ‘O Tesouro de Cayman’

Quando: Dia 26 de maio (domingo), às 15h

Onde: Neumarkt Shopping, na Praça Central

Quanto: Inscrições gratuitas pelo link http://bit.ly/2LMMFft

