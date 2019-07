Nesta sexta e sábado tem venda de mudas frutíferas no bairro Velha

Nesta sexta e sábado, dias 19 e 20, será realizada mais uma edição da Campanha de Mudas Frutíferas 2019 com o apoio da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec). A comercialização, junto à Feria Livre da Vila Germânica da Rua Humberto de Campos, no bairro Velha, será das 7h às 19h, e das 7h às 13h, respectivamente.

A promoção é da Associação Blumenauense dos Feirantes com o objetivo de permitir ao produtor a venda das mudas diretamente à população. Além das frutíferas, estarão a disposição mudas ornamentais, incluindo as cítricas com preços a partir de R$ 9,80. Serão comercializadas durante os dois dias mais de 40 espécies. A ação conta com a parceria da empresa Mondiniplantas.

